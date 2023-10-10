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الرئيس السيسي يكرم خريجي كلية الشرطة المتفوقين

كتب:

يارا أشرف
11:56 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي يكرم خريجي كلية الشرطة المتفوقين

الرئيس السيسي يكرم خريجي كلية الشرطة المتفوقين

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي خريجي كلية الشرطة المتفوقين، الذين حرصوا على بلوغ الصدارة بكل استحقاق وجدارة وتسلحوا بالعزيمة والإصرار حتى حققوا التفوق والإبهار، فاستحقوا التكريم من قائد وزعيم هذا الوطن العظيم، ليضربوا بذلك المثل والقدوة في بذل الجهد وأداء الواجب بعزم وجد.

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء.

 

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