طلاب «الشرطة» يرسمون بأجسادهم «دفعة 2023» أمام الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرض قدوم قوات الوحدات الخاصة المستخدمة في المواقف الأمنية التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء.

كما شهد الرئيس العرض العسكري للخريجين الجدد بكلية الشرطة، إذ شكل الطلاب على الشباك بأجسادهم عبارتي «كلية الشرطة» و«دفعة 2023»، وسط فرحة وتصفيق الأهالي بعدما مضت سنوات امتزج فيها الجهد والعرق من الأبناء، ليكونوا على استعداد وجاهزية للانضمام إلى زملائهم في شتى أنحاء الوطن للدفاع بأرواحهم عن بلادهم.