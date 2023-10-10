مستشفى سوهاج الجامعي ينهي 95%؜ من قوائم الانتظار

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي أنهى حالات قوائم الانتظار بنسبة إنجاز 95%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، والتي تقدم جميع خدماتها بالمجان للمرضى؛ لتخفيف المعاناة على غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

وقال «النعماني»، إنّه منذ بدء المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في يناير 2019 وحتى اليوم تمكن المستشفى الجامعي من إجراء 6871 عملية جراحية وباقي 334 حالة فقط بنسبة 4.62% حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة الكلى بنسبة 100%، تليها القسطرة القلبية بنسبه 98.24%؜، ثم زراعة القوقعة 98.14%، بينما كانت نسبة الإنجاز بجراحة العظام 80.16%، تليها جراحة الأورام 83.92%.

الوصول إلى مستوى متقدم

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنّ مستشفى سوهاج الجامعي استطاع الوصول إلى مستوى متقدم بالمقارنة مع باقى المستشفيات منذ بدء المبادرة، حيث تم إجراء العمليات الجراحية وإنهاء قوائم الانتظار في 8 تخصصات طبية مختلفة وهي «زراعة القوقعة، وجراحة العيون، وجراحة العظام، وجراحه المخ والأعصاب، القسطرة القلبية، زراعة كلى، والقلب مفتوح، وجراحات الأورام».

وذكر الدكتور أحمد فتحي النحاس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنّه تم تكثيف الجهود داخل مستشفى جامعة سوهاج؛ للقضاء علي قوائم الانتظار إذ أجرى المستشفى منذ انطلاق المبادرة في عام 2019 وحتى نهاية عام 2021 عدد 4609 عمليات جراحية، بينما أجرت عدد 2262 عملية جراحية منذ بدايه عام 2022 حتى الآن.