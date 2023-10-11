عاجل.. كولر يرغب في ضم لاعب محلي للأهلي: طلبه الأول

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مطلب مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما أنهى ملف المهاجم خلال فترة الانتقالات الماضية بضم الفرنسي أنتوني موديست.

وقال زاهر، خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «فيه اجتماعات مستمرة بين مارسيل كولر ومجلس الإدارة من أجل احتياجاته خلال الفترة المقبلة، ولكن ما زال طلب كولر الأول عمر كمال عبدالواحد».

زاهر: هل يتواصل الأهلي مع مودرن فيوتشر لحسم ملف «عبدالواحد»؟

وتابع : «هل الأهلي يتواصل مع مودرن بشكل مباشر؟ أو هل ينتظر انتهاء العقد؟ أو مودرن يسبق ويمضي اللاعب كل ده في علم الغيب حتى الآن».

ويعتبر عمر كمال عبدالواحد أحد أهم العناصر داخل فريق مودرن فيوتشر في الوقت الحالي، ونجح في تسجيل أهداف بتسديدات صاروخية مما جعله محط أنظار الجميع خلال الفترة الحالية.