تسليم عقود وحدات إسكان اجتماعي بمدينة بني عبيد في الدقهلية

سلم متولي عبد العال، رئيس مجلس ومدينة بني عبيد بالدقهلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية 4 وحدات سكنية بالمرحلة الثالثة بوحدات الإسكان الاجتماعي بعزبة الـ12 على مستحقيها من المواطنين، الذين قاموا بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ومطابقة الشروط عليهم.

تسليم عقود شقق إسكان اجتماعي بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، أنه تم توقيع عقود وتسليم 4 شقق من الإسكان الاجتماعي فى وجود نواب مجلس المدينة، والمهندس جمال سالم بالإدارة الهندسية، وممثلى مديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية، وإعطاء المواطنين محضر استلام لكل وحدة سكنية، والذي جاء بعد قيام كل مواطن بمعاينة الوحدة الخاصة به، والتأكد من عدم وجود أية ملاحظات في حضور ممثلى مديرية الإسكان، وممثل عن شركة المقاولات المنفذة.

تركيب العدادات باسم المواطن

وبحسب البيان أشار متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد بأن مسؤولي وممثلي مديرية الإسكان بالدقهلية سوف يقومون بمخاطبة شركتى المياه والكهرباء لتغيير وتركيب العدادات بإسم المواطن مع الالتزام بتسديد كافة التكاليف لمديرية الإسكان وإنهاء وتسديد كافة الأقساط مع البنوك سواء بنك مصر أو بنك التعمير والاسكان بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة.