طريقة التقديم علي شقق الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2022

ينطلق الثلاثاء المقبل الموافق 15 فبراير وحتى 8 مارس التسجيل الإلكتروني للحصول على وحدات سكنية، وعليه يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التقديم علي شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2022، ضمن الطرح الجديد الذي أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مطلع الشهر الجاري، الذي تضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% و8%.

الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2022

ووفقا لما أعلنه الصندوق، فإن طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل 2022 تتم من خلال سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الإجتماعي خلال الفترة السابق ذكرها.

كما أنه على المواطن الراغب في الحصول على الوحدات السكنية أن يختار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز.

أما الفترة الثانية فخلال الفترة من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

أماكن شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

- تتوافر وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر بمقدم حجز 60 ألف جنيه، ومساحات تتراوح من 100 متر مربع إلى 150 مترًا مربعًا، في كل من السادات- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة- حدائق أكتوبر.

- أما بالنسبة لمشروع جنة فيوجد في كل من 6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور، بمقدم حجز 80 ألف جنيه، ومساحات تتراوح بين 100 متر مربع إلى 151 مترًا مربعًا.

- وأخيرا توجد وحدات وشقق مشروع سكن مصر في كل من أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة- القاهرة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة- ناصر «غرب أسيوط»- الشروق، بمقدم حجز 40 ألف جنيه، ومساحات تتراوح بين 106 أمتار مربعة إلى 133 مترًا مربعًا.