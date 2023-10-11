مصادر تكشف تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

كشفت مصادر مقربة من الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عن أنه يعاني من أزمة نفسية وصدمة بعد علمه بتفاصيل مرضه.

آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وتابع المصدر، أن عائلة الدكتور هاني الناظر اكتشفت مرضه بالصدفة، وحينها التزم الدكتور الصمت التام، لافتا إلى أن نجل هاني الناظر المسؤول الوحيد عن إعلان تفاصيل حالة والده، ومن يقوم بزيارته حتى لا يحدث أي ازعاج للدكتور هاني الناظر خاصة وأن الأطباء من ضمن توجيهاتهم توفير الهدوء التام له فضلا عن الشعور بالراحة والعمل على رفع الحالة المعنوية له خاصة وأنه يخض لعلاج شديد.

وأضاف المصدر، أن الدكتور هاني الناظر يشعر بالألم نتيجة جرعات العلاج الكيماوي، مشيرا إلى أن ابنه الدكتور محمد هاني الناظر مرافق له وهناك عدد كبير من محبيه وأصدقائه طلبوا زيارته ولكن هناك تنسيق شديد حتى لا يشعر بالتعب، مؤكدا أن جميع الأدعية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصل له وهي من أكثر الأمور التي تجعله يشعر بالراحة خاصة وأنه من أهم الأطباء المساعدين للحالات الإنسانية.

نصحية الدكتور هاني الناظر قبل إعلان إصابته بالسرطان

وكان المنشور الأخير الذي نشره الدكتور هاني الناظر قبل إعلان إصابته بالسرطان، هىيتقديم نصيحة للمواطنين جاءت على النحو التالي:

«اسمع نصيحتى لما تبقي نيتك صافية وبتراعي ربنا وضميرك حي وصادق وتيجي تبص حواليك وتلاقي نفسك محتار من تصرفات الناس ومش عارف تصدق مين وتكذب مين اوعى تزعل لأن الحقيقة العيب مش فيك ولكن العيب فيهم».