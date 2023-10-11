استشاري مناعة: مبادرة «100 يوم صحة» تقدم خدمات متنوعة في المحافظات

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة «100 يوم صحة» حققت نجاحا كبيرا، وقدمت مئات الآلاف من الخدمات الطبية في كل المحافظات.

تأثير غير عادي على صحة المواطنين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن مد الحملة توجيه حضاري، ونثمن هذا القرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الحملة لها تأثير غير عادي على صحة المواطنين.

«100 يوم صحة» تجول جميع المناطق

وأشار إلى أن مبادرة «100 يوم صحة» تذهب لكل المناطق في مصر، للبحث عن المرض قبل حدوثه وقبل المضاعفات، موضحا أن الأمر في غاية الأهمية للارتقاء بالخدمات الطبية.