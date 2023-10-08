أستاذ باطنة: «100 يوم صحة» تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى لجميع المواطنين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت الكثير من الخدمات لجميع أفراد المجتمع وجميع الفئات العمرية، ووصلت لكل المواطنين بالمحافظاتا حتى المناطق الحدودية.

خدمات صحية بمستوى عالي

وأضاف على قناة «إكسترا نيوز» أن الحملة قدمت خدمات صحية بمستوى عالي، شملت الطفل والتطعميات والفحص عن الأنيميا والتقزم وضعف السمع.

القضاء على قوائم الانتظار

وتابع: «حملة 100 يوم صحة شملت المرأة في الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن أمراض الصدر، وشملت كبار السن وأمراض القلب والسكر».

وأكمل: «الحملة قضت على قوائم الانتظار، وقدمت قرارات العلاج على نفقة الدولة وفحص الأورام السرطانية المختلفة وتقديم الخدمة النفسية».