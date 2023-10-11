جامعة سوهاج تفتح باب التقديم للحصول على مكافآت النشر العلمي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فتح باب التقدم للحصول على مكافآت تشجيع النشر العلمي للأبحاث التي جرى نشرها خلال 2022، وذلك لمدة شهر اعتبارا من السبت المقبل.

دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي

وقال النعماني، إن إدارة الجامعة تحرص على دعم المعرفة والابتكار عبر البحث العلمي من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تقديم المزيد من الإنتاج العلمي البحثي الذي يرفع من التصنيف الدولي للجامعة، وذلك إيمانًا منها بأهمية استمرار الابتكار والتطوير في مجال البحث العلمي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة بجميع المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة، أن شروط التقدم لمكافآت النشر في مجلة لها معامل تأثير أن يكون البحث لباحث عنوانه الرئيسي جامعة سوهاج، وأن يكون منشورا في آخر سنة قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة في مجلة محكمة تبعا لتصنيف Quartile System of WOS، ولا يحق التقدم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعارين والمنتدبين انتدبا كليا خارج الجامعة خلال سنة نشر البحث، وأن يكون الباحث المتقدم على رأس العمل بالجامعة سنة نشر أبحاثه التي تقدم بها، ولا يعتد بأي مجلة ليس لها ترقيم دولي (ISSN).

متطلبات التقديم للمسابقة

وأوضح الدكتور أحمد حسانين مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، أن متطلبات التقدم للحصول على مكافأة النشر تتمثل في موافقة مجلسي القسم العلمي والكلية على التقدم لنيل الجائزة، وموافقة الباحثين المشاركين على التقدم للجائزة، واستيفاء النماذج المطلوبة وتقديم نسخة ورقية من البحث، بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة تحتوي نسخة إلكترونية من البحث، وإقرار بتوزيع المكافأة بالتساوي بين المشاركين في البحث من منسوبي الجامعة، وإقرار للباحث أن يكون المتقدم على رأس العمل سنة نشر أبحاثه التي تقدم بها، فضلا عن جانب تقديم بيان من المكتبة الرقمية أو مركز النشر العلمي بالجامعة بما يفيد عن تصنيف الأبحاث.

وجدير بالذكر أنه على الراغبين في التقدم بأبحاثهم التواصل المباشر مع وحدة إدارة المشروعات بمبنى الإدارة المركزية أو إلكترونيا من خلال موقع الوحدة من أجل الحصول على النماذج المطلوبة للتقدم مع العلم يمكن التقدم بالأبحاث Q1, Q2, Q3, Q4، ولتوسيع قاعدة الاستفادة تم التوجيه بإدراج البحوث المنشورة في مجلات دولية ليس لها Q، وكذلك البحوث المنشورة في مجلات محلية حاصلة على 7 نقاط طبقا للتقييم المحلي في مكافآة النشر هذا العام.