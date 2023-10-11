«وفا»: البابا فرنسيس يدين فرض حصار كامل على قطاع غزة 

أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن قلقه إزاء الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة، والحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون، مؤكدًا أن هناك الكثير من الضحايا الأبرياء، وفقًا لما نقلته وكالة «وفا».

وذكرت الوكالة أنه في إطار العدوان الشامل على شعبنا الفلسطيني، قرر وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين

ولفتت الوكالة إلى ارتفاع عدد شهداء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى نحو 1078 شهيدًا، و5314 جريحًا.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 23 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي عبيسان العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 130 آخرين.