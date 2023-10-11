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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من سلطان عمان لبحث تطوارت التصعيد في فلسطين

كتب:

محمد أبو عمرة
10:36 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول خلاله تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع.

واتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرضا الاتصالات الجارية في هذا الصدد.

ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل

وجرى التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.