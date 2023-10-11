التصدي لظاهرة البناء المخالف بحي المنتزه في الإسكندرية

واصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، جهوده لمواجهة ظاهرة البناء المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات المباني التي تتم دون الحصول على ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود لمنع المخالفات، والقضاء عليها في مهدها، والتعامل بحسم في محاسبة المخالفين وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

التصدي لمخالفات البناء دون ترخيص

قال رئيس حي المنتزه أول، بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي شن حملة فور رصده لعدد من المخالفات أبرزها البناء المخالف دون ترخيص، وضمت الحملة مديري إدارات الأزمات والكوارث، ووحدة الإزالة الفورية، يرافقهم معاون إشغال الطريق لاتخاذ اللازم من إجراءات ضد الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في تنفيذ المخالفة.

إيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات

وأضاف سحلول، أن الحملة التي شنها الحي أسفرت عن فك شده خشبية بالمراغى القديمة شارع كافيتريا موكا، كما تم إيقاف عمل شدة خشبية بالدور التاسع بالعقار الكائن بشارع البحرية أمام معرض هليل، شارع رقم 8، وتم التحفظ علي كمية من الأخشاب المستخدمة في البناء المخالف، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين بالدور السادس بالعقار الكائن بشارع وادي الملوك والتحفظ على 1 موتور رفع، 1 «حلة ونش»، و1 دربوكس ، و3 كوريك.