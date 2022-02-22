محافظ قنا: الاستعانة بالأقمار الصناعية فائقة الدقة لرصد مخالفات المباني

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم الثلاثاء، مع مسئولي المتغيرات المكانية، لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تذليل التحديات التي تواجه العاملين بالمتغيرات المكانية

ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، وضع آليات جديدة تضمن سرعة العمل والتصدي الفوري لكافة التعديات حال حدوثها، مع تذليل كافة التحديات التي تواجه العاملين بالمتغيرات المكانية، لضمان تنفيذ إزالة جميع التعديات في المهد، مؤكداً أن التوجيهات التي صدرت في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس المحافظين، سيتم تنفيذها بحزم وقوة، من خلال الوحدات المحلية ورجال الشرطة، مشيداً بدور وحدة المتغيرات المكانية في رصد كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

لجان بالوحدات المحلية للمرور على الأراضي الزراعية

ووجه «الداودي» بتشكيل لجان بالوحدات المحلية للمدن والقرى تختص بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها، والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكداً أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محوراً رئيسياً في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

ولفت محافظ قنا إلى أن أعمال رصد المتغيرات المكانية تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة، من خلال توظيف تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة، لتتم عملية الرصد بشكل آلي، مع الاستعانة ببرامج معالجة الصور ومراجعتها، بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية، لرصد كافة المتغيرات والتعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وتوسعاتها وكذلك الإنشاء الجديد.