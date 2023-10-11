بوتين: مغادرة الفلسطينيين لسيناء لن يؤدي للسلام.. وغزة جزء من أرض فلسطين التاريخية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء، ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى السلام، مضيفا أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية، بحسب وكالة «نوفوستي».

وقال «بوتين»: «من الصعب إعطاء تقييمات هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا، وكان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدي إلى السلام».