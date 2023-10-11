بوتين: سياسات أمريكا تساعد في تأجيج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتأجيج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال نشر قواتها البحرية في شرق البحر المتوسط.

وأضاف الرئيس الروسي، وفق نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أن واشنطن أخفقت في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أن أن روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية.