أحمد موسي: أبو الغيط روى ما حدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في 2008

علق الإعلامي أحمد موسى، على تداول بعض وسائل الإعلام العربية أنباء غير صحيحة عن إبلاغ مصر إسرائيل بعملية طوفان الأقصى، قائلا: «يا ريت نشوف بس المصادر المصرية، هما استهدفونا بده في عام 2008».

كتاب بعنوان «شهادتي»

أشار أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن السفير أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق وأمين جامعة الدول العربية، وثق في كتاب بعنوان «شهادتي»، كل التفاصيل الخاصة بالوضع في غزة، والكلام عن سيناء والحديث الدائر في ذلك الوقت عن تحديات التسوية السلمية، ومخطط تبادل الأرض.

وأوضح «موسى»، أن أبو الغيط روى ما حدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في 2008، مضيفا: «اللي بيحصل النهارده أبو الغيط اتكلم عنه في 2008، واتكلم على عملية أطماع إسرائيل في سيناء من 2005 حتى 2011».

مصر عُرض عليها تحويل معبر رفح

وتابع أن إسرائيل عرضت «ما تاخدوا حتة وتدونا حتة في سيناء»، موضحا أن مصر عُرض عليها تحويل معبر رفح ليكون تجاري، وإنشاء منطقة صناعية فلسطينية داخل سيناء وتصدير الغاز عن طريق مصر.

ونوه بأن أبو الغيط ذكر أن أمريكا وإسرائيل طرحتا إعطاء مصر أراض في النقب مقابل العريش وساحل البحر الأحمر، مؤكدا أن مصر ردت بالرفض فورا.