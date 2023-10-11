رئيس «حقوق إنسان النواب»: القضية الفلسطينية تعاني من ازدواجية المعايير دوليا

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن هناك ازدواجية في المعايير دوليا تجاه القضية الفلسطينية، فإذا كنا نتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الأزمة الروسية الأوكرانية، نرى العالم وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، تتكالب وتتسارع لتقديم الدعم والمعونة لأوكرانيا.

التعامل مع القضية الفلسطينية

أضاف «رضوان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه في حين ما يحدث من إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى الآن، لا نرى سوى شجب ورفض وإدانة.

قضية كل عربي ومسلم ومسيحي

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب، لكن قضية كل عربي ومسلم ومسيحي على أرض الدول العربية، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خاطب الدول والأطراف المعنية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.