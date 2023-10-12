عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر لطلبة المدارس في العريش

نظمت مديرية الثقافة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، احتفالية، لطلبة المدارس في نوع قصر ثقافة العريش، بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وقالت منى علي أبو بكر مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، إن الاحتفالية تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر 73 للطلاب

أضافت منى أبو بكر، أنه خلال الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر 73 بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور 50 عاما عليها.

أشارت منى أبو بكر، إلى أن حرب أكتوبر من أهم ذكريات المصريين التي يجب أن توصف للجيل الحالي من أبنائنا الطلبة وحتى يعلموا كيف عبر الجيش المصري قناة السويس، وكيف تحقق النصر والتضحيات الكبيرة، للحفاظ على الوطن ولكي ينمي في نفوس الطلاب روح الولاء والانتماء وحب الوطن.

قصائد شعر عن سيناء وأغاني وطنية وأنشودة دينية

وأوضحت منى أبو بكر، أنه أثناء التحضير لتشغيل الفيلم، جرى اكتشاف بعض المواهب لدى الطلاب بإلقاء قصائد شعر عن سيناء، وأغاني وطنية وأنشودة دينية، وإلقاء طالب خطاب الرئيس محمد أنور السادات في ذكرى انتصارات أكتوبر.