شكري ونظيره الليتواني يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الليتواني جبريالوس لاندسبرجس، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، اليوم، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، ورحب الوزير شكري في مستهل المؤتمر الصحفي بوزير خارجية ليتوانيا الذي يزور حاليا القاهرة.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وقال شكري إنه عقد ونظيره الليتواني جلسة مباحثات، أكدا خلالها الإرادة السياسية لدى البلدين لتعزيز العلاقات والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون، مشيرا إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في عام 2019.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد شكري، ضرورة إقامة خط طيران وخطوط ملاحية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، كما تناولا الأحداث الجارية في غزة وضرورة العمل على تخفيض وتيرة التصعيد الحالية، وضرورة مراعاة القواعد والقوانين الإنسانية في الصراعات المسلحة، ومراعاة الطبيعة الخاصة لغزة من حيث كثافة السكان، وشدد الطرفان على أنّ ما نشهده من فقدان الأرواح من المدنيين أمر غير مقبول.