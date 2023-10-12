رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حفل تخرج الكليات العسكرية

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

شكري ونظيره الليتواني يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

كتب:

أ ش أ
12:57 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الوزير شكري ونظيره الليتواني

الوزير شكري ونظيره الليتواني

 أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الليتواني جبريالوس لاندسبرجس، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران، اليوم، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، ورحب الوزير شكري في مستهل المؤتمر الصحفي بوزير خارجية ليتوانيا الذي يزور حاليا القاهرة.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وقال شكري إنه عقد ونظيره الليتواني جلسة مباحثات، أكدا خلالها الإرادة السياسية لدى البلدين لتعزيز العلاقات والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون، مشيرا إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في عام 2019.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد شكري، ضرورة إقامة خط طيران وخطوط ملاحية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، كما تناولا الأحداث الجارية في غزة وضرورة العمل على تخفيض وتيرة التصعيد الحالية، وضرورة مراعاة القواعد والقوانين الإنسانية في الصراعات المسلحة، ومراعاة الطبيعة الخاصة لغزة من حيث كثافة السكان، وشدد الطرفان على أنّ ما نشهده من فقدان الأرواح من المدنيين أمر غير مقبول.

اقرأ المزيد:

سامح شكري ونظيره الإسباني يبحثان جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

«شكري» ووزير الخارجية الأمريكي يناقشان الأوضاع الأمنية المتدهورة في غزة

«شكري» يبحث مع وزراء خارجية كندا والمجر وهولندا جهود وقف التصعيد في غزة

سامح شكري يتلقى اتصالات من وزراء خارجية البرتغال والنرويج وسلوفينيا

سامح شكري: العلاقات بين مصر وليتوانيا مبنية على رصيد من الصداقة والتعاون