سامح شكري ونظيره الإسباني يبحثان جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً قبل قليل، من وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

مناقشة الوضع في إسرائيل

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن مناقشات الوزيرين ركزت على الإجراءات الواجب اتخاذها دولياً وإقليمياً، لوضع حد لحلقة العنف القائمة، والتي تُنذِر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، في هذا الصدد، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل فوري، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، داعياً الأطراف الدولية المؤثرة، ومنها الاتحاد الأوروبي، للاضطلاع بمسئولياتها في هذا الشأن.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور الوثيق خلال الساعات المقبلة، فى إطار جهود احتواء الأزمة.