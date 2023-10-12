«أهالينا في عينينا».. «تأمين بني سويف» يحتفل باليوم العالمي لكبار السن 

نظم فرع التأمين الصحي ببني سويف، احتفالية ضمن فعاليات الاحتفال اليوم العالمي لكبار السن، بعنوان «أهالينا في عينينا»، تحت رعاية الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، على مستوى الفرع والوحدات، وبحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة.

محاضرات تثقيفية توعوية خاصة بكبار السن ورعايتهم طبيًا

تضمنت فعاليات الاحتفال، إلقاء محاضرات علمية حضرها نحو 60 من الأطباء من مختلف التخصصات، بجانب محاضرات تثقيفية وتوعوية، التي تناولت موضوعات خاصة بالرعاية الطبية وكيفية التعامل والتعايش مع أمراض الشيخوخة، والتأكيد على ممارسة الرياضة والمشاركة الأسرية والمجتمعية والبعد عن الضغوط النفسية وغيرها من الموضوعات.

كما تضمنت احتفالية اليوم العالمي لكبار السن إلقاء محاضرات للمرضى من كبار السن داخل مستشفى التأمين الصحي، والتفاعل معهم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن

شارك في إلقاء المحاضرات كل من الدكتور جمال طه رئيس قسم الباطنة، الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم القلب بمستشفى التأمين الصحي، والدكتورة صفاء عوض الله استشاري الرمد بمستشفيات جامعة بنى سويف، وصفاء كمال مدير التمريض بالفرع وفريق التثقيف المعاون لها.

محافظ بني سويف يثني على فعالية الاحتفال بكبار السن

من جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الفعالية موجهًا الشكر لفرع التأمين الصحي بالمحافظة على اهتمامه بكبار السن.

ويرجع تاريخ هذه الفعالية إلى يوم 14 ديسمبر من العام 1990، حين صوتت جمعية الأمم المتحدة العامة لإقامة يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين.