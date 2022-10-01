انتصار السيسي في اليوم العالمي لكبار السن: عظيم تقديري لآبائنا وأمهاتنا

عبّرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عن تقديرها واعتزازها للآباء والأمهات في اليوم العالمي لكبار السن.

قرينة الرئيس: عظيم تقديري لكل الأجيال التي سبقتنا

وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في اليوم العالمي لكبار السن، أعرب عن عظيم تقديري واعتزازي لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء».

انتصار السيسي: يجب لاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم

واستكملت السيدة انتصار السيسي: «لذا يأتي هذا اليوم لنؤكّد ضرورة الاهتمام بكبار السن، ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة».