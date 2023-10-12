مدبولي يزور شركة رائدة في تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالقرية الذكية اليوم، شركة «سايتك سولوشين» الرائدة في تطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات، وتقنيات حلول الثورة الصناعية الرابعة للتطبيقات الصناعية.

الشركة تعمل في مصر من خلال 3 مراكز

وأدار مدبولي حوارات مع المهندسين العاملين بالشركة للتعرف على الأنظمة المطورة، فيما يخص صناعة السيارات، والتجارب المنفذة على تلك الأنظمة المتطورة، إذ استمع للمدير العام لفرع الشركة بمصر، الذي أوضح أن الشركة تقدم خدماتها لقطاع الصناعة والسيارات من خلال 3 مراكز أحدها بالمقر الرئيسي في مدينة شتوتغارت الألمانية، ومركزان في مصر أحدهما بالقرية الذكية وآخر في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتعاون مع شركة Hella الرائدة في مجال أجهزة استشعار الرادار عالية الأداء والإلكترونيات، وأنشأت مركز لتطوير البرمجيات، يعمل به أفضل الكوادر المصرية.