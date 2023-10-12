رئيس الوزراء يتفقد مقر شركة «كونسنترنس ويب هيلب» في مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مقرات شركة «كونسنترنس ويب هيلب» الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد وخدمات الأعمال ومراكز الاتصال، وذلك ضمن جولته بشركات صناعة التعهيد بالقرية الذكية.

الشركة تعمل في 4 محافظات

وتفقد مدبولي منظومة العمل بالشركة بما في ذلك صالة «كول سنتر»، وخلال الجولة استمع إلى شرح من عمر صبحي بيومي، المدير العام للشركة بمصر، الذي أوضح أن الشركة تعمل في 4 محافظات من خلال 9 مراكز، وهي «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية والغردقة».

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها من خلال تلك المراكز بـ12 لغة مختلفة لعدد من الأسواق، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، والصين، والشرق الأوسط.