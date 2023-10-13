برج الأسد اليوم الجمعة 13-10-2023.. «اعرف حظك مهنيا وعاطفيا»

قدرته على تحقيق أهدافه النابع من حبه للقيادة يجعل مولود برج الأسد قادر على الوصول للمناصب العليا والقيادية في وقت زمني قصير، إذ أنه يحب العمل في وظائف مرموقة، ولا يحب أن يكون موظف يعمل تحت قيادة شخص آخر، كما أنه لا يحب أخذ آراء الأشخاص الآخرين في قراراته.

برج الأسد 2023

ويتميز مولود برج الأسد بالجود والكرم، كما أنه شخص مخلص للمقربين منه، ويحب القراءة والاطلاع على ما يحدث من حوله، وعندما يشعر بالغضب، يسيطر ذلك عليه لفترة طويلة، ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي وتامر حسني.

حظك اليوم برج الأسد الأنثى مهنيا

يجب على أنثى برج الأسد أن تسير على خطط صحيحة وقوية بالقدر الكافى، الذى يضمن لها النجاح بشكل سريع دون التعرض لأى خسارة كبيرة، كما أنها قد يكون لديها رؤية فى المستقبل بشكل ثاقب، وتكون قادرة على أخذ خطوة ذكية.

برج الأسد اليوم ماليا

مولود برج الأسد قد يشعر اليوم 13 أكتوبر بالاستقرار المالي، فيجب ألا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، كما يجب أن تراقب المكاسب وتركز على أهدافك المالية طويلة المدى، وتجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة، فقد يكون هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

احرص على الابتعاد عن أى شخص يتقرب منك، ولا تعطي للأشخاص المحيطين بك فرصة للتدخل بينك وبين شريك الحياة المستقبلى المناسب الذى يحتويك بالقدر الذى ينسيك الماضى بكل أحداثه الأليمة.