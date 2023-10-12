عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 1448 وأكثر من 6868 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيداً، و6868 مصاباً.

1417 شهيداً في قطاع غزة بينهم 447 طفلاً

وبينت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة، ارتفعت إلى 1417 شهيداً، بينهم 447 طفلاً، و248 شهيدة، و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

وبلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيداً، وأكثر من 600 جريح، تم نقل حوالي 190 منهم إلى المستشفيات المختلفة بمدن الضفة.

انتشال شهيدين من تحت أنقاض منزل في رفح

وانتشلت طواقم الإسعاف، في وقت سابق من اليوم الخميس، جثماني شهيدين من تحت أنقاض منزل تم قصفه غرب محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث تمكنت طواقم الحماية المدنية من استخراج جثمان الشاب أحمد جودة، والطفلة إسلام أبو شعر، من تحت أنقاض المنزل الذي تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال، غرب رفح.

وأشار مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية تواجه صعوبة في إنقاذ المصابين تحت الأنقاض، وذلك في ظل القصف العنيف وغير المتوقف الذي يطال جميع المناطق في قطاع غزة.