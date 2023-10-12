«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1232 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

60 % من المصابين في غزة من الأطفال والنساء

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا، و180 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.