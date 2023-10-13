سورة قرآنية تطرد الشياطين وتحل المشاكل في العمل والبيت.. ما هي؟

وضع البخور يوم الجمعة تحديدًا وقت إقامة الصلاة، وتشغيل السور القرأنية، والإنصات إليها واحدة من الأمور التي اعتاد عليها المسلمون لاستقبال يوم حميد، وطرد الشياطين والمشكلات من المنزل.

ويبحث العديد من المسلمين على السور القرأنية التي لها أثرًا على بركة المنازل، وطرد الشياطين والمشكلات، وهو ما أشارت إليه دار الإفتاء من قبل حول ترديد واحدة من السور القرأنية الكريمة لطرد الشياطين وحل المشكلات.

سورة قرآنية تطرد الشياطين وتحل المشكلات في العمل والبيت

وسورة البقرة واحدة من أكثر السور القرآنية التي تحمل العديد من الأحكام مثل الصيام والحج، وتغيير القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، والعديد من قصص الأنبياء، فضلًا عن فضلها الكبير واثرها الطيب.

وتعد سورة البقرة واحدة من أعظم سور القرآن الكريم، إذ ورد حديث عن فضل سورة البقرة ما روي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه –قَالَ، قَالَ: النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»، رواه البخارى، وقد أورد في ذكرها نبينا بأن قال -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».

سورة البقرة تطرد الشياطين من المنزل

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكترون، وصفحتها الرسمية على «الفيسبوك»، أن القراءة أوالاستماع إلى سورة البقرة يطرد الشياطين من المنزل، مستشهدة بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» رواه مسلم.

كما أستندت دار الإفتاء، لما رواه أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَأوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة.

فضل قراءة سورة البقرة

وكان الشيخ رمضان عبد المعز، تحدث من قبل فضل قراءة سورة البقرة، وذلك في حديث سابق ببرنامج «لعلهم يفقهون» عبر قناة DMC، إذ أكد إن الرسول أوصى بقراءة سورة البقرة لأنه أخذها بركة، وتركها حسرة، مؤكدًا إن قراءتها تجلب البركة وتكرارها يساعد على حل المشكلات والكروب سواء كانت في الحياة الشخصية أو العمل وغيرها.