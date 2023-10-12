انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية بالسلام الوطني

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقر الكلية الحربية، لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، وقام الرئيس السيسي بتحية أسر الخريجين.

وكان في استقبال الرئيس السيسى، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة الأفرع الرئيسية ومديري الكليات العسكرية، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني.