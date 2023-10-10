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رئيس أكاديمية الشرطة: تدريب طلابنا مع الكلية الحربية استجابة لمتطلبات التحديات الأمنية

كتب:

شريف سليمان
10:19 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة

اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إنّ مسيرة التدريب المشترك بين طلاب كلية الشرطة وطلاب الكلية الحربية، تمضي في إطار توحيد المفاهيم التدريبية واستجابة لمتطلبات التحديات الأمنية الراهنة.

وأضاف أبو المكارم، في كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء: «لعل مشاركة طلاب الكلية الحربية اليوم في حفل تخريج زملائهم طلاب كلية الشرطة، يحمل في ثناياه قدرا من روابط الصداقة والوفاء ونبل القصد وتأكيد الولاء كتفا بكتف لصون الأمن».

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