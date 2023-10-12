الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تدريبات طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن الكليات العسكرية المصرية، حيث تضمن الفيلم تدريبات طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، ولا سيما في الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي والكلية الفنية العسكرية.

كما سلط الضوء على طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.