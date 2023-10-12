الرئيس السيسي يقلد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر، وذلك بمقر الكلية الحربية، لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.