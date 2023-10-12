الرئيس السيسي يقلد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر
كتب:
مريم جاد
05:36 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي يقلد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر، وذلك بمقر الكلية الحربية، لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.