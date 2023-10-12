مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: هدفنا تخريج ضابط قادر على التطوير والحفاظ على المعدات

أكد اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكليات العسكرية تخرج ضباطا مقاتلين على أعلى مستوى للحفاظ على كل حبة رمل في مصر، وحفظ الأمن القومي المصري، بالعلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هي بمثابة تحدٍ رئيسي، وأن الكلية تعمل ليكون خريجها ضابطًا مستعدًا لاستيعاب التكنولوجيا، والتطوير عليها، والحفاظ على المعدات وكفاءاتها.

ووجه مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، في تصريح لـ«الوطن»، نصائح لأبنائه الطلاب من خريجي الكلية، مطالبًا إياهم بالعمل بكل إتقان وإخلال وتفاني، وأن يحافظوا على المعدات، وأن يستمروا في التطوير والتحديث من أنفسهم، مضيفًا: «العنصر البشري هو ركيزة نجاح أساسية لأي مؤسسة أو منظمة، وخير دليل على ذلك ما تم في حرب أكتوبر 1973 بفضل كفاءة العنصر البشري المصري».

وأوضح أن هناك تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة بأن يتناول التطوير والتحديث في الكلية جميع محاور التعليم، من طالب، ومناهج دراسية، وبيئة تعليمية.

وأشار إلى التنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والأسلحة التخصصية، لمعرفة احتياجاتها في الفترة المقبلة، وبناءً عليه تم تحديد أسس تطوير الكلية العسكرية التكنولوجية، وتوفير المعامل والمعدات المطلوبة لتأهيل الطلبة.

ولفت إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في استراتيجية التطوير وفق معايير المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ حيث زادت الدراسة لـ4 سنوات بدلاً من 3، بنظام الساعات المعتمدة، بما يزيد من سعة العلم التي يحصل عليها الطالب، ليكون قادرًا على التعامل مع الأجهزة والمعدات الحديثة.