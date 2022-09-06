الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي

حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية، على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل مجموعة من أحدث المعامل الهندسية المتطورة، أعقبه استعراض مشاريع التخرج لطلبة الكلية التي أظهرت مدى كفاءتهم في تنفيذ تلك المشاريع، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية، تناول نشأة الكلية وتطورها وما تشهده من تطور تكنولوجي.

وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة رحب خلالها بالحضور، مؤكدا دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية واتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن.

من جانبها، أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، استمرار التعاون المثمر والبناء مع المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة، وفقا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية للوصول إلى المستوى الذي يليق بها وبتجربتها الرائدة.

وفي نهاية الفعاليات تم منح شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للكلية العسكرية التكنولوجية.

حضر الفعاليات مساعد وزير الدفاع للتسلي ، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.