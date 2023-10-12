نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية: طلابنا يشتركون في التدريبات المشتركة

أكد اللواء بحري أركان حرب أشرف محمد، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية البحرية، أن الطالب في الكلية يمر بمراحل مختلفة من التأهيل خلال فترة دراسته التي تمتد لـ4 سنوات.

وأضاف نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، في تصريح لـ«الوطن»، أن الطلاب يدرسون في الكلية البحرية 6 مجموعات دراسية، في تخصصات الإشارة، والملاحة البحرية، والتسليح، والمواد العامة، واللغات، مع وجود مجموعات علمية ودراسية متعددة.

وأشار إلى تطوير الكلية البحرية لمواكبة التطور في معدات التسليح الجديد والأسلحة التي انضمت للقوات البحرية مؤخرًا، مع وجود اهتمام بالشق العملي، سواء داخل مسرح العمليات في مصر، ليتعرف الطالب على الأهداف الحيوية المصرية، والجزر، والمضايق، فضلاً عن معسكر تدريبي خارج حدود الدولة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، تتضمن اشتراك طلبة الكلية في التدريبات المشتركة التي تتم مع الدول الصديقة والشقيقة.

ولفت إلى اهتمام إدارة الكلية بتوفير أحدث المحاكيات لتدريب الطلبة عليها بما يتعلموه نظريًا، قبل الانتقال لمرحلة التدريب العملي على الوحدات ذاتها.

وأوضح أن طلاب الكلية البحرية ينفذون زيارات ميدانية لوحدات وتشكيلات القوات البحرية، ويتواجدون خلالها على أحدث الوحدات البحرية، فضلاً عن أخذ الطلبة لفرق صاعقة بحرية، وفرق غطس، ودورة فنون قتالية بحرية، ودورات لإصلاح الأعطاب وغيرها، ليكونوا قادرين على العمل في أحدث الوحدات البحرية فور التخرج.

وأشار إلى وجود بروتوكول للتعاون المشترك مع مكتبة الإسكندرية، ويتواجد جناح في الكلية يسمى «سفارة المعرفة»، ويستطيع الطالب من خلاله الدخول لسيستم مكتبة الإسكندرية والإطلاع على الكتب العلمية بإجمالي 600 ألف وعاء علمي في المكتبة، إضافة للكتب العلمية والعسكرية الموجودة في مكتبة الكلية.