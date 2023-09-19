مدير الكلية البحرية السابق: الميسترال غطت مساحات شاسعة من المياه المصرية

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّ مصر قبل أن تشتري حاملتي الطائرات قامت بحساب التكلفة، وكانتا مخصصتين لروسيا، وعندما بدأت العمليات العسكرية في أوكرانيا جرى تطبيق الحظر ضدها، فاشترتهما مصر بنصف الثمن وهما صناعة فرنسية، مشددًا على أن الميسترال غطت مساحات شاسعة من المياه الوطنية المصرية.

استثمارات حقل ظهر

وأضاف مرزوق، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ حاملتي الطائرات استثمار، إذ جعلت مصر تحافظ على استثمارات حقل ظهر وفي المياه ذات الأهمية الاقتصادية بالكامل.

عمق سيبراني

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن حاملتي الطائرات مكنتا مصر من الدفاع على سطح الماء وتحتها وفي عمق سيبراني وفضائي.