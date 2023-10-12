حملات مكبرة في حي المنتزة أول بالإسكندرية لمراقبة وضبط الأسواق

شن حي المنتزة أول بالإسكندرية، حملات ضبط ومراقبة للأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين، ضمن المخطط الشهري، بقيادة أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي ورفقة مديري الإدارات المعنية، المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، والإزالة الفورية، والإيرادات، ورخص محلات، وشئون البيئة، العلاقات العامة، والأزمات والكوارث، والرصد البيئي، وبالاشتراك مع بعض الجهات الخارجية.

تحرير 25 محضرا

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، أن الحملة توجهت إلى شارع الأرمن وتم المرور على جميع المنشآت والمحال التجارية بالشارع.

وتابع: أسفرت الحملة عن تحصيل 36000 جنيه غرامات فورية والتحفظ على عدد 28 حالة إشغال متنوع وكمية من أسياخ الحديد، كما تم تحرير المحاضر الآتية:

- تحرير 4 محاضر بمعرفة الصحة

- تحرير 4 محاضر بمعرفة الرصد البيئي

- تحرير 7 محاضر بمعرفة التموين

- تحرير 2 إنذار بمعرفة شئون البيئة

- تحرير 3 إنذار بمعرفة الأمن الصناعي

- تحرير 5 إنذارات بمعرفة القوى العاملة

استمرار الحملات

وأضاف: جرى استكمال الحملة بالمرور على 4 منشآت بمعرفة الطب البيطري، وجرى رصد عدد 3 مخالفات لعدد 3 محال تجارية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الصرف الصحي، كما تم المرور على عدد 4 صيدليات وتم تحرير عدد 1 محضر مخالفة، وتتوالى الحملات تباعا لمراقبة وضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.