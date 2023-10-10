ضبط 36 مخالفة تموينية بالدقهلية في حملات على الأسواق والمخابز

كشفت مديرية التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية مفاجئة علي الأسواق والمخابز، في نطاق الإدارات التابعة للمديرية، وجرى ضبط نحو 36 مخالفة تموينية.

وأشارت مديرية التموين بالدقهلية، في بيان لها، إلى أنه جرى المرور على مراكز وقرى مدن مركز المنصورة، بندر المنصورة، السنبلاوين، تمي الأمديد، نبروه، إذ قامت بالمرور على عدد 65 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بها، وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، ونظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

تحرير عدد من المخالفات التموينية

وأشارت إلى تحرير عدة مخالفات تموينية، منها مخالفة نقص وزن، ومخالفة توقف عن الإنتاج، ومخالفة غلق في مواعيد العمل الرسمية، وتحرير 10 إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش وعدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة أدوات العجين.

كما حررت الحملات 22 محضرا في الأسواق، بيانها عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر مخالفة تعليمات تاجر تمويني، ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية لتاجر تمويني، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين عدم وجود فواتير.