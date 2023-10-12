عروض فنية بطائرات «درون» باحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية عددا من العروض الفنية الرائعة التي قام بها طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، ومن بين تلك العروض عرضًا بالطائرات الدرون في سماء الكلية الحربية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.