رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عروض فنية بطائرات «درون» باحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

كتب:

منتصر سليمان
07:30 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
عروض فنية بالطائرات الدرون بإحتفالية تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية 

عروض فنية بالطائرات الدرون بإحتفالية تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية 

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باحتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية عددا من العروض الفنية الرائعة التي قام بها طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، ومن بين تلك العروض عرضًا بالطائرات الدرون في سماء الكلية الحربية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يشهد عروض فرق الموسيقى العسكرية في الكلية الحربية

الرئيس السيسي يصل إلى الكلية الحربية لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

طلاب الكلية الحربية يستعرضون مهاراتهم في المهام القتالية بحفل تخريج طلاب «الشرطة»

رئيس أكاديمية الشرطة: تدريب طلابنا مع الكلية الحربية استجابة لمتطلبات التحديات الأمنية