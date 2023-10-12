رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يشهد مراسم تسليم وتسلم القيادة بحفل تخرج طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

كتب:

منتصر سليمان
08:02 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي يشهد مراسم تسلم وتسليم القيادة بحفل تخريج طلاب الأكاديميات والكليات العسكرية 

الرئيس السيسي يشهد مراسم تسلم وتسليم القيادة بحفل تخريج طلاب الأكاديميات والكليات العسكرية 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم قيام طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية بإجراء تسليم وتسلم القيادة.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية.

ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يشهد عروض فرق الموسيقى العسكرية في الكلية الحربية

الرئيس السيسي يصل إلى الكلية الحربية لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

طلاب الكلية الحربية يستعرضون مهاراتهم في المهام القتالية بحفل تخريج طلاب «الشرطة»

رئيس أكاديمية الشرطة: تدريب طلابنا مع الكلية الحربية استجابة لمتطلبات التحديات الأمنية