الرئيس السيسي يشهد مراسم تسليم وتسلم القيادة بحفل تخرج طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم قيام طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية بإجراء تسليم وتسلم القيادة.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية.

ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.