عرض رموز عسكرية مصرية بسجلات الشرف باحتفالية تخرج دفعات من الأكاديمية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، عرضًا تسجيليًا تضمن رموز عسكرية مصرية في سجلات الشرف للعسكرية المصرية.

الأسماء التي تناولها العرض التسجيلي

ومن تلك الأسماء التي تناولها العرض التسجيلي، الفريق أول أحمد علي فاضل، قائد القوات البحرية الأسبق، والفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، والفريق مصطفى أحمد الشاذلي، قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، والعقيد شهيد حسام حمزة عبدالعزيز، والفريق فخري حسن صبري، مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق، واللواء طبيب أركان حرب أحمد إبراهيم علي، مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق، والفريق أول يوسف صبري أبو طالب، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.