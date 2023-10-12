النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس السيسي تؤكد إصراره على الدفاع عن قضية فلسطين

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، جاءت حاسمة بتأكيده أن موقف مصر ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفسطيني على حقوقه الشرعية، وأن مصر دائماً وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس تؤكد إصرار مصر ودفاعها عن القضية الفلسطينية ورفض الاعتداء الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

عثمان: كلمة الرئيس السيسي عبرت عن وجدان الشعب المصري

وقال عثمان، في بيان له إن كلمة الرئيس السيسي عبرت عما يدور في وجدان الشعب المصري بأكمله ورفضه العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ورفض أي تصفية للقضية الفلسطينية.

وتابع عضو مجلس النواب بأن مصر لم ولن تفرط في أي شبر من أرضها، وهذا ما أكده أيضا الرئيس السيسي في كلمته، مثمناً دعوته لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي.

عثمان: جيش مصر قادر على حماية أمنها

وشدد "عثمان" على أن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية أمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن تضحيات القوات المسلحة المصرية في سبيل حماية الوطن كبيرة جداً على مدار تاريخ مصر.