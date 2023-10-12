وزير الثقافة الأسبق: كلمة الرئيس السيسي تضع النقاط على الحروف في القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق والمتخصص في الملف الفلسطيني، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، التي أكد خلالها أن القضية الفلسطينية قضية العرب ومهم لشعبها أن يظل صامداً ومتواجداً على أرضه.

أصعب مرحلة في تاريخ القضية الفلسطينية

وأضاف الدكتور عبد الواحد النبوي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع النقاط على الحروف، وعلى الجميع أن يعي لهذه الكلمات، موضحاً أن القضية الفلسطينية حالياً تمر بمرحلة هي الأصعب لها في التاريخ، مؤكداً أن مصر مدركة لكل الدعوات الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء ومحذره منه.

النبوي: مصر حاضنة للقضايا العربية منذ القدم

وشدد الدكتور عبد الواحد النبوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على أن مصر لن تسمح لأحد من قريب أو من بعيد أن يدخل ترابها إلا عن طريق دعوة مصرية خالصة أو المكوث بأرضها وفقاً للقوانين والقرارات المصرية.

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن مصر حاضنة للقضايا العربية منذ القدم، وتعمل على إيجاد سبل لحل الدولتين، موضحاً أن مصر حرصت منذ الوهلة الأولى بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وطالب النبوي بضرورة وضع القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات والاستناد إلى القوانين والقرارات الدولية المنصوص عليها في هذا الشأن وتفعيلها.