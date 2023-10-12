حزب التجمع: الرئيسي السيسي طمأن الجميع على قدرة مصر في مواجهة الأحداث الساخنة

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن الرئيس السيسي اليوم، خلال حفل تخريج الأكاديمية والكليات العسكرية، طمأن الشعب المصري كله على قدرة مصر في مواجهة الأحداث الساخنة، وكفاءة إدارتها للصراع.

وأشاد «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»، بتأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل، ودعوته كل الأطراف للالتزام بضبط النفس، تجنبا لحرائق ستطال الجميع، وهو ما يؤكد حرص مصر على إقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة، وكذلك تأكيد الرئيس أن سعي مصر للسلام لخيار استراتيجي، يحتم عليها عدم ترك فلسطين الشقيقة، وتأمين حصول شعبها على حقوقه المشروعة.

ولفت إلى أن حزب التجمع يتفق مع ما قاله الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية، وأن موقف الحزب الثابت والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أرضه حتى 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذا لا يتضمن ترحيل حل القضية إلى الدول المجاورة، ومن بينها مصر.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وامتداد العدوان إلى حدود مصر الشرقية، يؤكد قصر نظر دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يضمن الأمان لشعبها.

وحمل مساعد رئيس «التجمع» الأطراف الدولية الداعمة للكيان الصهيوني، مسؤولية تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، في تجاهل متعمد لما تمثله القضية الفلسطينية من أهمية قصوى باعتبارها القضية المركزية لكل العرب من المحيط للخليج