سكرتير عام «الغد»: الرئيس السيسي أكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

أعرب إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، عن تضامنه الكامل لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال كلمته بحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، التي تؤكد موقف مصر الثابت تجاة القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم للسلام باعتباره خيارها الاستراتيجي.

وقال سكرتير عام حزب الغد في تصريح لـ«الوطن»، إن الشعب المصري بأكمله، يقف صفا واحدا بجانب القيادة السياسية في اتجاه ما تتخذه من قرارات أو مواقف تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لم تتأخر أبدًا عن دعم القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي يعتبرها أولوية مصرية وعربية، مثمنا ما أكده الرئيس من موقف مصر الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، حتى يتوقف صراخ الأطفال والأرامل.

وندد «إسماعيل» بالمخططات المشبوهة التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير سكان غزة إلى سيناء، من أجل منع تحقيق المطلب المشروع للفلسطينيين، وهو إقامة دولتهم المستقلة على كل الأراضي التي جرى احتلالها عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية قضية العرب جميعا، وأن مصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عنها.

وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وطالب «إسماعيل» المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومؤسساتها، بتحمل مسؤولياتهم تجاه في ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ودعم الموقف المصري الذي يدعو إلى الحل السلمي والوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا «إسماعيل» كل الأحزاب المصرية وكل مؤسسات الدولة، للوقوف خلف قيادتهم الحكيمة وما تتخذه من قرارات ومواقف، من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو وسيلة.