حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل للداخل والخارج بشأن القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، تضمنت العديد من الرسائل أبرزها، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف «غنيم» في بيان له، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم، كل الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضي، تأكيد من القيادة السياسية على إعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم، من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت الأمور فى نصابها ومسارها الصحيح، بداية من حق الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الغاشم من قبل جبش الاحتلال، وضبط النفس وإخراج الأطفال والنساء من الأزمة.

وأكد «السعيد» أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر لا يقبل المزايدة، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.