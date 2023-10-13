«الإفتاء» تثمن دعم مؤسسة حياة كريمة للفلسطنين من خلال التبرعات

ثمنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إعلانَ «مؤسسة حياة كريمة» توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

«الإفتاء» تثمن دعم مؤسسة حياة كريمة للفلسطينيين

ثمنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إعلانَ "مؤسسة حياة كريمة" توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد والقتال في غزة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، وأضاف الرئيس السيسي: «اتصالاتنا لا تنتهي، ونكلم الجميع القادة والمسؤولين وهم أيضا يبادولنا الاتصال، وحريصين على توصيل المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة»، وتابع: «نتحرك مع أشقائنا من قادة الدول العربية، ونحن متعاطفين جدا ولكن يجب أن نتعامل مع الأمر بعقولنا كي نصل إلى السلام والأمان ومستعدون للتكلفة في إطار قدراتنا وإمكانياتنا، ولم نسبب مشكلة لأحد».

والجدير بالذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلة، الأمر الذي تسبب في سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى