أحمد المسلماني: دار الإفتاء المصرية ترد على الأسئلة بـ14 لغة مختلفة

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن إنشاء دار الإفتاء المصرية يعود للقرن الـ19، وهناك أسماء كبيرة تولت منصب المفتي مثل الشيخ عبد المجيد سليم وحسن مأمون وحسنين مخلوف وغيرهم من المتميزين، مشيرا إلى أن بعض الذين تولوا منصب المفتي تولوا فيما بعد منصب شيخ الأزهر، وهم: الشيخ جاد الحق، والدكتور محمد سيد طنطاوي، والإمام أحمد الطيب.

تطوير دار الإفتاء المصرية

وأشار «المسلماني»، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قال إنه في عهد الرئيس السيسي جرى تطوير الدار بشكل كبير وغير مسبوق، موضحا أن هناك منصة كبيرة ترد بها على ملايين الأسئلة من المسلمين داخل وخارج مصر.

الوسطية والاعتدال والتسامح

وتابع: «توجد 16 صفحة بـ14 لغة عليها ملايين المتابعين وترد على الاسئلة في العالم، وخلال العام الماضي تم الإجابة عن 1.3 مليون سؤال»، مؤكدا أن كل الفتاوى التي تخرج من دار الإفتاء تدور في سياق واحد وهو الوسطية والاعتدال والتسامح.