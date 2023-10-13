رئيس حزب صوت الشعب: نؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دعما للاستقرار والتنمية

أكد الدكتور محمد بدران منسق عام التحالف المصري ورئيس حزب صوت الشعب، أن الحزب قرر الوقوف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعما للاستقرار والتنمية، قائلا «ندعم السيسي دعما خالصا للوطن والمواطن».

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد بمدينة بنها الذي نظمه الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتكريم قدامي المشاركين في الحرب، بحضور الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، والدكتور أحمد نجيب نائب رئيس الحزب، والنائب جمال كوش الأمين العام المساعد للحزب، ومحمد الكومي أمين إعلام التحالف المصري، والدكتورة فاتن خربوش أمين عام محافظة القليوبية، والمستشار محمد دوابة عضو الهيئة العليا، والقس دانيال، ومحمد الأشقر رئيس قطاع الدلتا.

المشاركة الإيجابية ودعم العملية الانتخابية

وأضاف بدران في كلمته، أن دعم المرشح عبد الفتاح السيسي يأتي تماشيا مع مبادئ وقيم حزب صوت الشعب ودعما للاستقرار السياسي، داعيا إلى المشاركة الإيجابية ودعم العملية الانتخابية بجميع مراحلها وانطلاقا من قاعدة ديمقراطية قائمة على احترام التعددية الحزبية والتنوع الأيدولوجي والاختلافات الفردية والمسار المؤدي إلى ذلك هو الانتخاب والمشاركة باختيار المرشح الأقوى والأصلح والأكثر خبرة سياسية.

اختيار ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي

وأشار إلى أن الحزب يسعى لاختيار ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي من أجل وطن يسوده الأمن يسوده الأمان الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة وإصلاح البنية التحتية مما وضع علينا واجب أخلاقي ودستوري في اختيار هذه القيادة ودعمها في عملية الإصلاح والبناء.

وأكد رئيس حزب صوت الشعب تواجد قيادات وكوادر الحزب داخل كافة المحافظات في القرى والأقاليم والصعيد لخدمة الوطن لتسهيل عمل المشاركة السياسية الإيجابية داعيا كافة طوائف الشعب المصري بالانضمام صفاً واحداً لاختيار صوت الاستقرار.

شهد المؤتمر تكريم قدامى المحاربين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، وهم اللواء مجدي عبد الصبور والعميد صبري محمد أمين والرائد سعيد عبد الفتاح والرائد عادل عبد النبي وملازم أول إدوار توفيق وملازم أول إسلام عبد الحميد.

كما تم تكريم نادر صبحي زكي مدير عام بالضرائب العقارية سابقا، ومدحت الفحام مدير عام بالمحافظة سابقا، ووحيد خلويأمين جامعة بنها سابقا، وفؤاد مرسي مؤرخ وكاتب قصر ثقافة بنها، ومروة توفيق رئيس قسم الموازنة بكلية التجارة لحصولها على الماجستير أثناء عملها بالحزب، والشيخ محمود عبد الرازق بمديرية الأوقاف، وعفاف متولي.